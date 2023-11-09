Вашингтон, 9 ноября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Позиции и высказывания опредёленных членов Республиканской партии США пугают украинцев. Эту мысль глава киевского режима Владимир Зеленский высказал в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.

Oliver Contreras — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, если в Конгрессе или в Белом доме изменится внешняя политика, то Киев «будет сражаться, даже если крупные лидеры попытаются надавить».

Как сообщало ИА Регнум, для поддержки Украины с начала российской специальной военной операции США израсходовали почти 96% выделенных средств, заявил журналистам 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски считает, что в 2024 году Зеленский может уже не быть на Украине, его шоу придёт конец. Весь мир видит в украинском лидере только «марионетку США», а попытки Запада склонить его к мирным переговорам с Россией ставят Зеленского в ужасное положение, отметила эксперт.