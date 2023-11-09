Вашингтон, 9 ноября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Американская федерация актёров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявила о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, что даёт её членам возможность прекратить забастовку. Это следует из заявления, опубликованного на странице федерации в социальной сети.

Ringo Chiu/Global Look Press

Отмечается, что переговорный комитет федерации по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США.

Уточняется, что с 00:01 (08:01 мск) 9 ноября забастовка федерации официально приостановлена, закрываются все места для проведения пикетов.

В сообщении указано, что в рамках договоренности на сумму более 1 млрд долларов федерация заключила сделку экстраординарного масштаба.

«Соглашение предусматривает повышение минимальных выплат, меры защиты членов федерации от «угроз искусственного интеллекта», и впервые включает «бонус за участие в потоковом вещании», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля телеканал Sky News сообщил, что актёры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Роберт Дауни — младший и Эмили Блант покинули премьерный показ фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в связи с объявленной забастовкой, в которой примут участие около 160 тысяч актёров кино и телевидения.

Из-за протестной акции уже приостановили производство большинства фильмов, в том числе «Гладиатора 2», «Мортал Комбат» и очередного сезона сериала «Дом Дракона».

Киностудия Marvel временно приостановила съёмки фильма «Дэдпул 3» из-за забастовки Американской актёрской гильдии SAG-AFTRA.

В США в мае началась забастовка Гильдии сценаристов Америки. Решение о проведении забастовки было вызвано тупиком, в который зашли переговоры с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов: в нём состоят представители крупных кинокорпораций вроде Netflix, Amazon, Disney и других. Сценаристы, помимо прочего, требовали увеличить минимальный размер оплаты своего труда.

Из-за забастовки Гильдии сценаристов была полностью парализована работа над созданием приквела сериала «Игра престолов».

В сентябре в результате голосования руководство американской Гильдии сценаристов приняло решение прекратить забастовку, которая длилась пять месяцев. Принято решение завершить забастовку в 00:01 в среду, 27 сентября, и допустить к работе 11,5 тыс. сценаристов. Члены гильдии возобновят работу над сценариями для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу.