Мехико, 9 ноября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. 73-летний Стив Возняк, сооснователь корпорации-гиганта Apple, попал в медицинский центр ABC в Мехико. В страну он прибыл для участия в бизнес-форуме. Об этом сообщило издание El Sol De Mexico.

Joe Ravi Головной офис Apple. Купертино. Калифорния

Возняка доставили в клинику 8 ноября после перенесённого ишемического инсульта головного мозга, который случился перед выступлением на форуме.

Бизнесмен пожаловался на головокружение. Находившаяся рядом супруга настояла на его госпитализации.

Состояние Возняка врачи оценивают как стабильное.

Из США за ним вылетел самолёт.

Как сообщало ИА Регнум, возможность начать предпринимательскую деятельность напрямую зависит от особенности мышления конкретного человека. Об этом заявил Стив Возняк на марафоне «Новое знание» в Москве в 2021 году.

Рукописное заявление основателя Apple Computer Стива Джобса о приёме на работу, написанное им в 1973 году, было продано на аукционе за $222,4 тыс.