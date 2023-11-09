Киев, 9 ноября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Украина не соответствует критериям для вступления в Европйеский союз, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, экономика страны не соответствует критериям для вступления в ЕС. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика.

«Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи», — написал он в соцсетях.

Кроме того, добавил он, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС.

«Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после прибытия на неформальный саммит объединения в Гранаде заявил, что вступление Украины в Европейский союз не обязательно произойдет в 2030 году, хотя предоставленный Киеву статус кандидата на вступление ускорил этот процесс.

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что предпосылок для реального вступления Украины в Европейский союз нет и появятся они нескоро.