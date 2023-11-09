* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 ноября, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда города Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

SARAH YENESEL/EPA/ТАСС Надежда Толоконникова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Как сообщило агентство, ранее в Бабушкинском суде Москвы проинформировали, что ходатайство следствия о заочном аресте фигурантки оставлено без удовлетворения, о причине отказа в суде не сообщили.

«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», — приводит агентство слова собеседницы.

Как передавало ИА Регнум, Толоконникова была объявлена в розыск по уголовной статье, соответствующая информация появилась 29 марта в базе розыска МВД России. О какой именно статье Уголовного кодекса шла речь, не уточнялось. В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трёх участниц Pussy Riot, в том числе Толоконникову, к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Толоконникова вышла на свободу в декабре 2013 года после объявления амнистии в связи с 20-летием Конституции России.