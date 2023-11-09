Лондон, 9 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Шедевр испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» был продан на аукционе за 139,364 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

ALI HAIDER/EPA/ТАСС

На картине маслом изображена возлюбленная Пикассо — французская модель, муза художника Мария-Тереза Вальтер в наручных часах.

На момент встречи женатого Пикассо и Вальтер девушке было 17 лет.

Искусствоведы уверяют, что часы имели для художника особое значение, связанное с любовью и временной разлукой.

В 1966 году полотно купила у Пикассо Галерея Бейелер в Базеле. В 1968 году картина перешла в коллекцию Pace Gallery в Нью-Йорке. В этом же году «Женщину с часами» выкупила известный американский коллекционер Эмили Фишер Ландау.

До марта 2023 года полотно висело в нью-йоркской квартире Ландау над камином.

Коллекционер умерла в возрасте 102 года. Право на продажу 120 работ из её коллекции стоимостью почти 400 млн долларов получил Sotheby’s.

Как сообщало ИА Регнум, икона «Святая Троица» Андрея Рублёва 19 июля была передана из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.

Икону упаковали в специальный контейнер для хранения, затем его погрузили в фургон. Автомобиль с ценным грузом сопровождали машины ДПС.

В Германию вернулась картина австрийского художника Иоганна Лаутерера, украденная во время Второй мировой войны. Полотно XVIII века под названием «Пейзаж с итальянским характером» было возвращено в Баварию после проведённого расследования. Им занималась команда ФБР по борьбе с преступлениями в области искусства, сообщает американская газета The Washington Times.