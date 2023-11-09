Вашингтон, 9 ноября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Участники дебатов от Республиканской партии поспорили на тему предоставления помощи Украине. Третье по счёту мероприятие проводил телеканал NBC.

Niaz Дебаты

В ходе дебатов претенденты на выдвижение от партии в президенты США не сошлись во мнении по поводу поддержки Киева.

Так, по словам губернатора Флориды Рона Десантиса, запрошенная Белым домом помощь для Украины в размере $105 млрд является «нелепой тратой средств налогоплательщиков». Он призвал положить конец украинскому конфликту и подключить к этому европейцев. Десантис добавил, что не готов отправлять американцев на Украину, вместо этого он пошлёт их на защиту южных границ США.

Другой республиканец Вивек Рамасвами увидел, что с каждым раундом дебатов меняются подходы его конкурентов к финансированию ВСУ. Он не считает Украину образцом демократии, поскольку страна не может являться таковой после запрета 11 оппозиционных партий. Также украинские власти свели все СМИ в единое государственное телевизионное подразделение, грозятся не проводить выборы, если не получат от США деньги.

На Украине власти, включая «комедианта в мешковатых штанах по имени Зеленский», восхваляют нацистов и устраивают гонения на христиан. Факты таковы, что Донбасс русскоязычен и с 2014 года не подконтролен Киеву, указал Рамасвами.

Бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Россия и Китай надеются на президентство подобного Рамасвами. Она настаивает на поддержке украинцев оружием и боеприпасами. По её мнению, конфликт давно бы закончился, если бы Байден сделал всё для этого.

Сенатор Тим Скотт для продолжения поддержки Киева потребовал отчета за бюджетные ассигнования.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего разведчика ЦРУ Фила Джиральди удивило решение США по Украине. По его словам, американские политики наконец осознали, что не смогут одержать победу в конфликте на Украине, а власти страны не справились с возложенными на них ролями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неопределённость в США по теме бюджета беспокоит Киев. Вместе с тем он выразил уверенность в долгосрочных обещаниях администрации президента США Джо Байдена оказывать помощь Киеву, а также в продолжающейся поддержке со стороны американского народа.