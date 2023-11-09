Гагра, Абхазия, 9 ноября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Сведения о проникновении диверсантов в Абхазию не подтвердились, сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на главу МВД Абхазии Роберта Киута.

Иван Шилов ИА Регнум

«Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», — приводит агентство его слова.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По словам Киута, местные охотники заметили семерых вооружённых людей около села Азанта.

Как передавало ИА Регнум, президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что радикальные силы Грузии призвали действующие власти в Тбилиси решить вопрос Южной Осетии и Абхазии военным путём. Как уточнил Гаглоев, с начала российской спецоперации радикальные силы Грузии, с подачи стран Запада, обращаются периодически к действующим властям страны с призывом воспользоваться моментом и решить вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путём.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, вместо того чтобы сосредоточиться на работе по безопасности и стабильности в Закавказье. Дипломат также призвал американскую сторону прекратить попытки помешать налаживанию связей между Россией и Грузией.

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Документ позволяет приобретать гражданство обеих стран без потери первоначальных.