Дженин, Палестина, 9 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В городе Дженин на Западном берегу реки Иордан произошли ожесточенные столкновения между палестинским сопротивлением и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил 9 ноября телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Оккупационные [израильские] силы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения», — отметили журналисты.

По данным телеканала, ЦАХАЛ атакует Дженин с нескольких фронтов, получая подкрепление из Аль-Джаламы и Мукабилы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября на Западном берегу реки Иордан в районе Дженина израильтяне проводили операцию, в результате которой в лагере задержали двух человек, якобы причастных к террористической деятельности. При этом военные ЦАХАЛ были обстреляны. В ответ израильская армия атаковала беспилотниками палестинских бойцов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал к сохранению жизни мирных граждан сектора Газа в настоящее время, а не обсуждению будущего анклава после завершения конфликта. Сейчас нужно остановить боевые действия, сказал дипломат.