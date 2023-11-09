ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны: бойцы сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 9 ноября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Российским военным удалось не допустить восемь попыток ротации ВСУ, ликвидировав противника и технику на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов пояснил, что были сорваны попытки ротации подразделений киевской армии в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского.
Бойцы ликвидировали живую силу и автомобильную технику противника.
Как сообщало ИА Регнум, в одном из населённых пунктов к северу от Артёмовска артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ.
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