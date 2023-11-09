Москва, 9 ноября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Российским военным удалось не допустить восемь попыток ротации ВСУ, ликвидировав противника и технику на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов пояснил, что были сорваны попытки ротации подразделений киевской армии в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского.

Бойцы ликвидировали живую силу и автомобильную технику противника.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из населённых пунктов к северу от Артёмовска артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ.

В распоряжении российской армии есть зенитная загоризонтная ракета 40Н6, не имеющая аналогов в мире.

Российские войска сбили впервые в зоне специальной военной операции две американские ракеты ATACMS, стоящие на вооружении ВСУ.