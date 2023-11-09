Ханой, 9 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков 9 ноября прибыл с рабочим визитом в Ханоэ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

Визит Куренкова во Вьетнам продлится два дня. В рабочем графике главы МЧС запланирован ряд встреч по вопросам сотрудничества спасательных служб двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, Россия — приоритетный партнёр для Вьетнама во внешней политике. Об этом вьетнамский президент Во Ван Тхыонг заявил 17 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.