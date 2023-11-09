Ханой, 9 ноября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Россия предложила Вьетнаму поучаствовать в выставке «Комплексная безопасность — 2024», а также в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика — 2025». Об этом 9 ноября в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

«Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях «Безопасная Арктика — 2025», — сказал российский министр.

Кроме того, обучаюхщися в заведениях МЧС России вьетнамских специалистов пригласили к участию в международном салоне «Комплексная безопасность — 2024» и в первых международных соревнованиях мастерства пожарных.

Сотрудничество между ведомствами России и Вьетнама имеет хорошие возможности для дальнейшего расширения, подчеркнул Куренков.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил о принятии Россией ответных мер на усиление военного присутствия НАТО в Арктике, в том числе превентивного характера. По словам дипломата, курс на укрепление военного потенциала НАТО свидетельствует о превалировании в альянсе силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в ущерб безопасности других стран.

В опубликованном 18 сентября заявлении МИД России отмечается, что по вине западных участников Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), в частности Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ЕС, его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. В связи с этим Россия приняла решение выйти из Совета.

Послание главы ведомства Сергея Лаврова о решении РФ было направлено участникам и секретариату организации и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также министрам иностранных дел стран-членов, секретариату организации.

Российская сторона при этом продолжит работу над своими национальными задачами на Севере и останется открытой для взаимодействия с теми странами, которые настроены на конструктивизм и взаимовыгодное сотрудничество.