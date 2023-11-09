Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Пожар в подмосковном селе Кишкино локализован. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«В подмосковном селе Кишкино огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара принимают участие 32 спасателя, которые задействовали 11 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, в Подмосковье вспыхнул пожар в здании с деревянными паллетами. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Хабаровске пожар вспыхнул в гостинице на улице Мухина. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил кровлю здания гостиницы. Из отеля самостоятельно эвакуировались 50 человек. В результате ЧП никто не пострадал.