Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пассажирского городского автобуса. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. На месте ДТП работают сотрудники спасательного ведомства, ГИБДД и медики.

По информации СМИ, от удара большегруз потерял лобовое стекло, в автобусе выбиты двери.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в столб в Ленинском районе Челябинска. Пострадали 12 человек. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 07:30 по местному времени на съезде с моста, в районе дома 121 по улице Дзержинского. Автобус ЛиАЗ маршрута № 483, которым управлял 60-летний водитель, сначала столкнулся с «Пежо», за рулём которого был 37-летний мужчина, а потом въехал в столб.