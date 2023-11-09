Москва, 9 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В одном из населённых пунктов к северу от Артёмовска артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

Воздушная разведка установила место, где было сосредоточено большое количество противника.

Командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ получил данные и расчёты РСЗО «Град» нанесли мощные удары по боевикам осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.

«Ударная волна и осколки разлетелись на сотни метров и уничтожили скопление пехоты противника», — пояснили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие ВСУ не могут спрятаться от российских беспилотников «Ланцет».

Дрон-камикадзе соответствует всем требованиям боевых условий и продолжает совершенствоваться, отметил эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

Российские военные охотятся на немецкие танки Leopard, превращая их с помощью артиллерии и беспилотников в огненные шары. На успехи ВС РФ обратили внимание в индийском издании Hindustan Times.