Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ недалеко от Артёмовска
Минобороны: артиллеристы разбили пехоту киевской армии недалеко от Артёмовска
Москва, 9 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В одном из населённых пунктов к северу от Артёмовска артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
Воздушная разведка установила место, где было сосредоточено большое количество противника.
Командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ получил данные и расчёты РСЗО «Град» нанесли мощные удары по боевикам осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.
«Ударная волна и осколки разлетелись на сотни метров и уничтожили скопление пехоты противника», — пояснили в военном ведомстве.
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