Дейр-эз-Зор, Сирия, 9 ноября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атаковали отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака», сообщил 9 ноября телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Утверждается, что нападение произошло ранним утром. Всего по территории американской военной базы было выпущено шесть ракет.

По данным телеканала, атака шиитских бойцов совершена в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре военные базы США в Сирии атаковали беспилотники «Исламского сопротивления Ирака». Поддерживаемые Ираном ополченцы заявили о нападении на базы двумя беспилотниками у нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде далее на севере.

Нападение произошло через несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.