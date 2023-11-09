Москва, 9 ноября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова, сообщили 9 ноября в оборонном ведомстве.

Кадр из видео Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим

Президент России Владимир Путин наградил российскую группировку войск в Сирийской Арабской Республике орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности страны, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира.

«Евкуров вручил группировке войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим», — сообщили в Минобороны.

Генерал-полковник подчеркнул, что весь личный состав группировки является образцом служения Отечеству.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям террористов в провинции Идлиб в Сирии.

При этом он уточнил, что в провинции Латакия боевики запустили БПЛА в сторону позиций сирийских войск в районе Шейх-Мухаммеда. Жертвой указанной атаки стал один военнослужащий Вооружённых сил Сирии. Ещё двое сирийских солдат получили ранения.