Вашингтон, 9 ноября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Американские политики наконец осознали, что не смогут одержать победу в конфликте на Украине, а власти страны не справились с возложенными на них ролями, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Каким-то чудом нечто проникло в их твёрдые лбы, и они поняли, что не выиграют в конфликте на Украине», — сказал он.

Эксперт отметил, что амплуа главы киевского режима Владимира Зеленского — юморист, актёр и он далеко не политический тяжеловес. Джиральди добавил, что теперь это понимают даже члены конгресса.

Экс-агент ЦРУ напомнил о холодном приёме Зеленского во время недавнего визита в США. Украинскому лидеру не подошла отведённая Вашингтоном роль «защитника свободы». Мало того, его можно считать «центром коррупции» на Украине, подытожил Джиральди.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин убеждён, что Киеву придется заключить мирное соглашение с Россией до Нового года. Это объясняется отвлечением внимания от Украины конфликтом в Израиле, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи. Придётся искать виновников украинского конфликта, поскольку Зеленский уже приготовился к бегству из страны, предположил Соскин.