Вашингтон, 9 ноября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Помощник американского госсекретаря Барбара Лиф заявила, что прекращение огня в секторе Газа не означает немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в плену у палестинского движения ХАМАС.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Такой гарантии нет», — ответила Лиф на вопрос о гарантиях освобождения людей «на следующий день» в случае прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, по данным новостного израильского портала Ynet, более половины пленных палестинского движения ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шесть россиян. В числе заложников, по информации издания, 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян. Уточняется, что такие данные озвучили власти Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников.