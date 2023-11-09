Вашингтон, 9 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. К сохранению жизни мирных граждан сектора Газа в настоящее время, а не обсуждению будущего анклава после завершения конфликта призвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

«Не время обсуждать, что будет в Газе, и кто будет руководить ей. Сейчас надо остановить боевые действия, чтобы сохранить жизни гражданского населения, которое гибнет в огромных масштабах. Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти её настоящее», — сказал он в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Небензя указал на избирательность западных представителей в Совбезе ООН и их двойные стандарты, которые уже являются аксиомой. В этом смогли убедиться жители Газы и проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники отметила растущее недовольство американских чиновников ходом проведения израильской операции в секторе Газа, всё больше из них призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Один из сотрудников администрации заявил, что никто не может сказать об этом, поскольку пытаются угодить президенту США Джо Байдену.