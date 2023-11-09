Вашингтон, 9 ноября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В распоряжении российской армии есть зенитная загоризонтная ракета 40Н6, не имеющая аналогов в мире. Так считают авторы американского журнала Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Ракета позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна делать ни одна система в мире, кроме российских, отметили эксперты.

Возможности российской ракеты авторы охарактеризовали как «бесподобные», добавив, что Россия способна одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию, а также пополнять резервы ракет для спецоперации.

«Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые», — заключил MWM.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска сбили впервые в зоне специальной военной операции две американские ракеты ATACMS, стоящие на вооружении ВСУ.

Первая партия этих ракет была доставлена на Украину осенью 2023 года.

Главная, если не единственная, опасность поставленных Украине ракет ATACMS заключается в том, что они оснащены кассетными суббоеприпасами, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.