Красногорск, 9 ноября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В Подмосковье вспыхнул пожар в здании с деревянными паллетами. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

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Отмечается, что в селе Кишкино загорелось здание на площади 1800 кв. метров. Внутри помещения находятся деревянные паллеты.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, они ведут борьбу с огнём. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге пожар вспыхнул на строящейся ледовой «УГМК-арене». Прибывшие на улицу Степана Разина пожарные приняли меры по локализации огня. На место прибыли 35 человек и 13 единиц спецтехники. Информации о возможных пострадавших не поступало.

В Хабаровске пожар вспыхнул в гостинице на улице Мухина. Прибывшие пожарные обнаружили, что огонь охватил кровлю здания гостиницы. Из отеля самостоятельно эвакуировались 50 человек. В результате ЧП никто не пострадал.