Уфа, 9 ноября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров заболел COVID-19 и находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно, сообщили 9 ноября в пресс-службе руководителя региона.

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан

«У главы Башкортостана — положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Там добавили, что Хабиров работает удалённо.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с ИА Регнум рассказал, что вакцинация от гриппа и коронавируса и ношение масок в общественных местах существенно снижают риск заболевания в сезон тройной эпидемии вирусов — тридемии. По словам эксперта, это методы и средства, на практике доказавшие свою эффективность, несмотря на то, что в России нет культуры ношения масок.