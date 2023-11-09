Москва, 9 ноября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. В России изменилась процедура защиты граждан с долговой нагрузкой. Об этом зашла речь на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 8 ноября. Глава государства поручил проинформировать россиян об изменениях при списании долгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — привела слова президента РФ пресс-служба Кремля.

О механизмах защиты граждан с высокой долговой нагрузкой, в частности о новых правилах внесудебного банкротства, заработавших с 3 ноября 2023 года, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Новыми правилами, по словам Решетникова, теперь могут воспользоваться пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскивались долги более года, а также граждане, которые не могли погасить долги свыше семи лет.

Кроме того, снижена нижняя и поднята верхняя планки долга гражданина: процедура теперь доступна при долге от 25 тыс. рублей до одного млн рублей.

Третьим нововведением стало сокращение срока, в течение которого возможно повторное прохождение процедуры внесудебного банкротства: раньше это было десять лет, сейчас — пять.

Мантуров пояснил, что гражданину необходимо собрать справки, заполнить заявление о банкротстве и лично подать документы в МФЦ, а дальше работает тот же алгоритм, что и во внесудебной процедуре.

С 3 ноября в МФЦ поступило 30 обращений по банкротству с долгами свыше 500 тыс. рублей, также есть четыре обращения от пенсионеров, сказал министр.

Путин добавил, что нужно улучшить информирование людей как в каждом финансовом учреждении, так и в средствах массовой информации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа президент РФ подписал закон, расширяющий доступ россиян к процедуре внесудебного банкротства.

В апреле 2023 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, расширяющие применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц, а 26 июля указанный законопроект приняла Госдума.