Новый, 624-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением статьи о российском превосходстве в производстве боеприпасов, опубликованной американским журналом Military Watch Magazine (MWM) 8 ноября. В публикации, в частности, сказано, что РФ способна одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках СВО на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Возможности загоризонтной ракеты 40Н6, которая позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции, журналисты охарактеризовали как «бесподобные». Также было заявлено, что российский военно-промышленный комплекс производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), чем все страны НАТО вместе взятые.

Тем временем на южнодонецком направлении российские войска сорвали восемь ротаций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поражение живой силе и технике противника нанесено в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского, сообщил 9 ноября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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