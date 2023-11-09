Вашингтон, 9 ноября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Минобороны США признало, что американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена. Об этом сообщило «РИА Новости».

U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt Беспилотник MQ-9 Reaper

Представитель Пентагона сказал, что военное ведомство подтверждает факт того, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена средствами хуситов.

Центральное командование армии США займётся расследованием.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв был слышен вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии.

Взрыв был хорошо слышен в окрестностях военной базы. В небе был замечен беспилотник.

Военная база США в Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке 29 октября подверглась атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в рядах которого есть вооружённые формирования шиитов.