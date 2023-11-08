Вашингтон, 9 ноября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил, что коллективный Запад не намерен возвращать России её замороженные активы (почти 300 млрд долларов), пока она не заплатит за свою спецоперацию на Украине.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

«Россия должна заплатить. Иммобилизованные активы России не будут возвращены ей, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — сказал О’Брайен.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия прорабатывает ответные меры в случае отъёма её активов странами Запада. Он уточнил, что вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать интересам страны.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 8 ноября.