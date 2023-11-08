Киев, 9 ноября, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Командование ВСУ всячески прибегает к махинациям, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших на передовой бойцов, рассказал журналистам попавший в плен солдат 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По его словам, если погибшего солдата забрали с позиции и он не был в перчатках ВСУ, тактических очках, в каске и бронежилете, которые выдавало государство, то его семье не выдадут положенные за гибель 15 млн гривен.

«Они стараются, чтобы 15 млн вообще не выдавать, чтобы себе в карман запихать», — сказал военнопленный.

При этом данные требования по обмундированию солдат не всегда выполняются, добавил он. На своём примере Кузьмич рассказал, как ему самому выдали только автомат, остальную амуницию, в том числе бронежилет, он покупал за свой счёт.

Кроме того, для отказа в выплатах за погибших их просто не эвакуируют с передовой.

Кузьмич добавил, что командование проворачивает разные схемы с деньгами, которые должны выплачиваться бойцам, например, задерживаются зарплаты, а средства бойцов ВСУ куда-то вкладываются, получаются неплохие проценты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другой военнослужащий ВСУ рассказал о плохом отношении со стороны властей и командиров. В числе основных недовольств он указал на то, что командиры отправляют военных на передовую без боекомплекта, воды, еды и связи. Многие не интересуются нуждами бойцов, при этом устраивают своих любовниц на высокооплачиваемые должности в тылу.

По словам украинца, у погибших берут кровь на анализ, чтобы выявить содержание алкоголя и отказать семье в выплате 15 млн гривен (около 416 тыс. долларов). Боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен (около 2,7 тыс. долларов) получают лишь те, кто находятся в пределах 3 км от линии боевого соприкосновения.