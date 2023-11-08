Вашингтон, 9 ноября, 2023, 00:16 — ИА Регнум. В администрации США растёт недовольство ходом проведения израильской операции в секторе Газа, всё больше чиновников призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации журналистов, ряд чиновников в частном порядке говорят, что потрясены «непрекращающимся потоком кадров гибели мирных палестинских граждан» в результате израильских бомбардировок, они не поддерживают некоторые моменты военной операции ЦАХАЛ.

Один из сотрудников американской администрации отметил, что никто не может сказать об этом, поскольку пытаются угодить президенту США Джо Байдену, отметил телеканал.

Также чиновники обеспокоены игнорированием Израилем призывов США по избежанию гибели мирного населения. Власти еврейского государства не объявляют гуманитарные паузы, не борются с ростом насилия на Западном берегу реки Иордан, отказываются работать над долгосрочными планами для Газы, указали журналисты.

Другой источник телеканала заявил, что Израиль призывают к смене курса и прекращению бомбардировок, проводить более «хирургически точную контртеррористическую операцию».

Отказ Израиля прислушаться к советам США ставят Вашингтон в затруднительное положение, вынуждая одновременно содействовать Тель-Авиву и сдерживать нарастающее недовольство международного сообщества, добавили журналисты.

Как передавало ИА Регнум, специализирующийся на вопросах поставок вооружений научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг заявил, что Белый дом не озвучивает подробно данные о военной помощи Армии обороны Израиля, не желая привлекать внимание к гибели людей в секторе Газа из-за применения вооружения из США.

Недостаток информации о предоставлении детального списка оружия, предоставляемого Израилю, якобы каким-то образом повредит оперативной безопасности израильских вооружённых сил. Всё это является легендой прикрытия, считает эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. США не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны, сказал он.

Движение ХАМАС 7 октября провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.