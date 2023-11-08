Вашингтон, 8 ноября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден всё ещё надеется и верит, что Украина сможет вернуть потерянные территории, несмотря на провальные попытки контрнаступления, заявил журналистам 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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«Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы <…> Что касается вопроса о том, верит ли президент — абсолютно», — сказал он.

Соединённые Штаты в ближайшее время планируют оказать Киеву дополнительную военную поддержку перед тем, как погодные условия ухудшат обстановку для ВСУ, заключил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белом доме заявили, что израсходовали почти все выделенные для Украины средства. Вашингтон отдельно на военную поддержку ВСУ направил более 90% всех выделенных средств, при этом у Пентагона осталось около $1,1 млрд, которые предусмотрены на замещение оружия для армейских складов США, уточнил Джон Кирби.

Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски считает, что в 2024 году глава киевского режима Владимир Зеленский может уже не быть на Украине, его шоу придёт конец. Весь мир видит в украинском лидере только «марионетку США», а попытки Запада склонить его к мирным переговорам с Россией ставят Зеленского в ужасное положение, отметила эксперт.