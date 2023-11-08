Сухум, 8 ноября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Силовые структуры Абхазии заняты поиском вооруженных людей в горах страны. Об этом «РИА Новости» рассказал министр внутренних дел республики Роберт Киут.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Киута, местные охотники сообщили, что у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков.

Люди были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4. Мужчины одеты в черную форму, в масках, касках, хорошо экипированы.

Кроме того, добавил министр, у вооруженной группы был коптер, который летал над местностью.

Как сообщало ИА Регнум, Черноморский флот России получит новый пункт базирования. Как заявил 5 октября президент Абхазии Аслан Бжания, правительство республики договорилось с Россией о создании военно-морской базы в Очамчирском районе.

Создание базы в Абхазии должно стать ответом на активность НАТО в акватории Чёрного моря.

Грузия не оставляет реваншистских планов по захвату Южной Осетии и Абхазии, считает военный эксперт Александр Артамонов.