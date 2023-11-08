Вашингтон, 8 ноября, 2023, 23:05 — ИА Регнум. США намерены добиться прекращения российского проекта «Арктик СПГ — 2» с помощью санкционного давления, заявил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

Алексей Бабушкин/РИА Новости

«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ — 2» <…> Наша цель — задушить его», — сказал он.

Представитель ведомства добавил, что работа, которую ведет координатор санкций госдепартамента в тесном взаимодействии с управлением контроля за иностранными активами (OFAC) заключается «в закручивании гаек, и это критически важно».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября министерство финансов США расширило список антироссийских санкций, добавив в него более 30 физических и около 200 юридических лиц. В частности, новые ограничения затронули российские банки, инвестиционную компанию АФК «Система» и связанные с ней структуры, такие как люксембургский East-West United Bank.

Также в санкционном списке оказались предприятие профессиональной переподготовки ФАУ «Роскапстрой», научно-технический центр «Газпромнефти» и даже МГТУ имени Н. Э. Баумана. Помимо прочего под рестрикции попали замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

Зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся 8 ноября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что уважает Россию за её способность противостоять санкционному режиму, развязанному западными странами. По его словам, РФ упорно стоит перед санкциями Запада, и никакие трудности не смогут «согнуть страну».