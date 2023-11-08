Вашингтон, 8 ноября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Для поддержки Украины с начала российской специальной военной операции США израсходовали почти 96% выделенных средств, заявил журналистам 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь, — мы израсходовали около 96%», — уточнил он.

По словам Кирби, Вашингтон отдельно на военную поддержку ВСУ израсходовал более 90% всех выделенных средств, при этом у Пентагона осталось около $1,1 млрд, которые предусмотрены на замещение оружия для армейских складов США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью NBC заявил, что Украина и её вооружённые силы через год перестанут нуждаться в больших объёмах финансовой помощи со стороны западных союзников. При этом в Киеве призвали западных союзников продолжать финансировать ВСУ в кредит и пообещали вернуть средства в будущем.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 3 ноября объявила, что у правительства США кончились средства на поддержку Украины, из-за чего приходится сокращать военные поставки. Она призвала Конгресс поддержать заявку президента США Джо Байдена на выделение Киеву $60 млрд, чтобы Вашингтон мог продолжить твёрдо поддерживать Украину.