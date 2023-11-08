Вашингтон, 8 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. США настаивают на том, что в случае с Украиной военный конфликт является необходимым, заявил 8 ноября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, трансляция которых шла на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой», — сказал он, комментируя призывы американского сенатора Рэнда Пола найти способ завершить украинский конфликт.

При этом О’Брайен призвал поддержать запрос на предоставление Киеву дополнительной крупной финансовой помощи. По его мнению, если Вашингтон не станет поддерживать Украину, то потратит намного больше на оборону в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, главы минфина, минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. Там добавили, что прямая бюджетная поддержка якобы необходима Киеву, чтобы экономика и правительство могли функционировать и Украина «преуспела на поле боя».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.