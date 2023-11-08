Санкт-Петербург, 8 ноября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук, автор более 450 научных публикаций, член-корреспондент РАМН Владимир Самойлов умер в возрасте 82 лет в Санкт-Петербурге, сообщил 8 ноября в своём Telegram-канале вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Ушёл из жизни выдающийся учёный, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы в запасе, заслуженный деятель науки РФ, профессор ВМА им. С. М. Кирова Владимир Самойлов. Выражаю соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Олеговича», — написал он.

Эргашев отметил, что Самойлов отдал 30 лет своей жизни Военно-медицинской академии, где возглавлял кафедру биологической и медицинской физики. Основной тематикой его научных исследований была биофизика живой клетки. Он исследовал эпителиоциты бронхов, респираторный и обонятельный эпителий верхних дыхательных путей, кардиомиоциты, форменные элементы крови, вкусовые, гломусные и медуллярные хеморецепторные клетки, нейроны, маргинальные клетки сосудистой полоски внутреннего уха, эпителий желудка, кишечника, кожи.

Большая часть жизни Владимира Самойлова была связана с преподавательской деятельностью в ведущих вузах Петербурга. Под его руководством авторы защитили 8 докторских и 24 кандидатских диссертации. Самойлов — автор учебников «Медицинская биофизика» и «Курс лекций по физиологии», а также 15 монографий, более 20 учебных руководств и пособий, трёх изобретений.

Всю свою жизнь он собирал коллекцию уникальных книг по истории медицины и год назад передал её в дар библиотеке Военно-медицинской академии.