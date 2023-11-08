Москва, 8 ноября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Центры «Мои документы» в новых регионах России приняли свыше 1,4 млн заявлений от граждан на получение госуслуг с начала года. Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба Минэкономразвития России.

Government.ru

Министерство подвело итоги предоставления госуслуг в новых регионах за десять месяцев 2023 года. Отмечается, что в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях работают 94 офиса «Мои документы». Из низ 77 получили в этом году обновленные помещения. Ещё шесть офисов отремонтируют до декабря, ещё пять — в следующем году.

С начала года жители новых регионов подали около 900 тыс. заявлений на получение федеральных госуслуг, более 500 тыс. — на получение региональных услуг. В октябре еженедельный прирост обращений граждан превысил 56 тыс. заявок, что в 1,5 раза больше того же показателя в августе.

Граждане стали чаще оформлять полисы ОМС, свидетельства ИНН и СНИЛС, запрашивать услуги Росреестра, МВД и ЗАГС. В отдельных регионах увеличился спрос на оформление различных социальных выплат.

«С учётом увеличения количества обращений в офисы «Мои документы» необходимо повысить доступность госуслуг большему числу граждан и улучшить клиентский сервис», — отметил директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития Кирилл Албычев.

Он уточнил, что центры госуслуг должны быть открыты по будням после 18:00, а в крупных населённых пунктах — и в выходные дни, чтобы работающим гражданам было удобнее их посещать. Кроме того, в офисы нужно привлекать высококвалифицированных специалистов, эта работа ведётся в настоящее время.

Как сообщало ИА Регнум, за год, прошедший с момента воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, российские паспорта получили 2,2 млн жителей этих регионов. С учётом тех, кто получал российские паспорта ранее, их обладателями стали больше 3 млн человек. Такими данными располагает МВД России. К концу сентября за получением российских паспортов обратились около 83% граждан, проживающих на этих территориях.