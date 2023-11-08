Киев, 8 ноября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Киев продолжит наступление в 2023 и 2024 годах несмотря на то, что сейчас ВСУ испытывают трудности. Об этом 8 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть план, есть конкретные города и направления, есть цель, куда мы пойдём, в каком направлении будем вести наступление», — сказал Зеленский.

Он добавил, что ВСУ попробуют показать результат в текущем году. При этом, по его словам, на будущий год у Киева также есть план.

Также Зеленский заявил, что у Киева сейчас есть определённые трудности, а ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше вооружений, чем рассчитывали.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. По его словам, у Украины уже нет шансов изменить ситуацию и мир становится свидетелем медленной гибели киевского режима.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома Валерия Залужного, совершившего ряд приведших к этому ошибок, приведёт к полному поражению Киева. По его словам, у Украины не останется выбора, кроме как пойти на переговоры.