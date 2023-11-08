Москва, 8 ноября, 2023, 20:50 — ИА Регнум. На посту главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо» утверждён Артём Горлов. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе команды.

Иван Шилов ИА REGNUM

Горлов исполнял обязанности наставника команды с начала октября после увольнения испанского специалиста Жозепа Клотета. До этого он тренировал подмосковное «Знамя Труда», красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород».

В настоящее время «Торпедо выступает в Первой лиге и идёт на восьмом месте в турнирной таблице. На счету команды 22 очка после 17 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, Клотет стал главным «Торпедо» в марте 2023 года, когда команда ещё выступала в премьер-лиге. Под его руководством «Торпедо» сыграло десять матчей, в которых одержало одну победу и потерпело девять поражений. По итогам сезона 2022/23 команда заняла последнее, 16-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.