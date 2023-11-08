Москва, 8 ноября, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Рекомендации Еврокомиссии о приёме Украины и Молдавии в Евросоюз означают, что слабые страны содружества обесплодят и оставят без субсидий в пользу Киева. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 8 ноября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам политика, примерно 12 лет назад руководители крупнейших стран ЕС заговорщицки намекали ему, что поторопились принять к себе Румынию, Прибалтику и «никчёмную Грецию» с ленивыми греками. Теперь безумная Еврокомиссия, отметил он, потребовала принять на сохранение Украину и ради этого «сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт».

«Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева», — написал Медведев.

Новые микрочлены Евросоюза будут десятилетиями кормиться за счёт «заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков», а болгары с прибалтами и другие народы второго сорта потуже затянут пояса, добавил он.

«Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу», — спрогнозировал зампред Совбеза.

Евросоюз, ухаживая за ним, будет тотально ослаблен, столкнётся с дискредитацией евро и другими противными болезнями. Но есть и тот, кто останется в выигрыше, намекнул Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны. Кроме того, в декабре на саммите ЕС будет обсуждаться рекомендация Еврокомиссии о переговорах с Украиной и Молдавией об их приёме, дискуссии могут начаться в конце марта 2024 года.