Москва, 8 ноября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Дорожные карты по переселению жителей Дальнего Востока из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября, правительство должно утвердить до 1 июля 2024 года. Это следует из перечня поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.

Andshel

Правительству поручено разработать планы-графики совместно с органами исполнительной власти Приморского края и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», утвердить их и обеспечить выполнение. Речь идёт о переселении граждан из аварийного жилья во Владивостоке, Хабаровске, Находке и Уссурийске.

На переселение отводится срок до 1 января 2030 года.

До 1 июля 2024 года президенту должны предоставить соответствующий доклад. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Приморья Олег Кожемяко и гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил «Газпрому» до 1 июля 2024 года разработать дорожные карты по газификации городов и населённых пунктов Дальнего Востока.