Москва, 8 ноября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Граждане должны понимать, что механизм банкротства работает для защиты их интересов в случае долгов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 8 ноября на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы государства, в вопросах механизма внесудебного банкротства граждан произошли некоторые изменения. Люди должны знать о них.

«И, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал Путин.

Он передал слово главе Минэкономразвития Максиму Решетникову для доклада о функционировании механизма внесудебного банкротства граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Основные положения закона вступят в силу с 1 марта 2024 года. Кроме того, был подписан закон, обязывающий финансовые организации отвечать на обращения клиентов в течение 15 дней со дня регистрации этих обращений.