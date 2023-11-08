Москва, 8 ноября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по увеличению субсидий на авиасообщения по маршруту Анадырь — Москва. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по увеличению объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление перевозок пассажиров по маршруту Анадырь — Москва — Анадырь», — говорится в документе.

Отмечается, что целью поручения является повышение доступности воздушных перевозок для жителей Анадырской городской агломерации.

Поручение дано правительству РФ. Срок исполнения — 1 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании по развитию дальневосточных городов 5 сентября Путин поручил создать достойные условия жизни, комфортную городскую среду и современную транспортную инфраструктуру в Анадыре, Магадане, Якутске. Как заявил и. о губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, до 2030 года на эти цели в регионе планируется привлечь более 51,2 млрд рублей.