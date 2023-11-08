Тула, 8 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Тульская область заинтересована в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Угандой. Об этом заявил сегодня, 8 ноября, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания с представителями Посольства Республики Уганда в РФ. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, экспорта и импорта.

Пресс-служба правительства Тульской области Тульская область намерена нарастить сотрудничество с Угандой

«Тульская область — один их крупнейших промышленных центров России, — отметил Вячеслав Федорищев. — И мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, в частности с Угандой».

Первый заместитель губернатора напомнил, что между Тульской областью и Угандой уже налажено внешнеторговое партнерство в машиностроении. «Мы готовы расширить взаимодействие и предложить широкую номенклатуру пищевой продукции, удобрений, изделий металлургии и химической отрасли», — отметил он.

По словам Федорищева, сотрудничество расширяется и в гуманитарной сфере. В частности, в этом году на саммите «Россия — Африка», было подписано соглашение между ТулГУ и Университетом Макерере. Сейчас в тульских вузах учатся 245 студентов из африканских стран, в том числе из Уганды.

«Мы готовы активно взаимодействовать и укреплять наши двусторонние отношения, а также рассмотреть предложения по импорту традиционных товаров Уганды», — отметил Вячеслав Федорищев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Мозес Каваалууко Кизиге обозначил ряд направлений сотрудничества, подчеркнул перспективность рынков сбыта африканских стран и заинтересованность Уганды в развитии связей с Тульской областью в сферах образования и медицины.

В ходе визита участники делегации встретились с бизнес-сообществом, представителями ТТПП, посетили промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, ТулГУ, а также туристические объекты. Представители Уганды в этом году уже второй раз посещают Тульскую область: первый раз они приезжали сюда в рамках визита глав дипломатических представительств африканских стран в июне.