Сана, 8 ноября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Хуситские мятежники сбили американский разведывательный БПЛА MQ-9 над территориальными водами Йемена. Об этом сообщил представитель хуситского повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа у себя в Telegram-канале.

«Нашим средствам ПВО удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который осуществлял враждебные разведывательные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского режима», — говорится в публикации представителя движения.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой виден беспилотник в небе, пылающий огнём.

Как передавало ИА Регнум, ранее йеменские повстанцы-хуситы показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

Также стало известно, что 31 октября хуситы из шиитской группировки «Ансар Аллах» запустили по территории Израиля беспилотники и баллистические ракеты. Представитель организации Яхья Сариа объявил, что хуситы намерены и дальше наносить удары по объектам в Израиле. «Ансар Алла» ещё 13 октября выразила готовность поддержать палестинцев в борьбе с Израилем.