Москва, 8 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Вокалисту шансон-группы «БумеR» Игорю Кулиничу нанесла побои женщина, обвинявшая музыканта в проведении шумных вечеринок. Об этом ИА Регнум сообщили 8 ноября соседи Кулинича.

По их словам, семья музыканта и воинственная женщина враждуют давно. Сначала соседка пыталась выяснить, кто такой Кулинич и почему его узнают на улицах. Потом она выражала недовольство из-за шума и даже «оргий» в его квартире.

Музыкант терпел оскорбления до минувшей ночи, когда всё-таки высказал 45-летней женщине всё, что о ней думает. В ответ, как утверждают собеседники агентства, она нанесла ему удары по лицу.

Из-за травм Кулинич отправился в больницу. Соседке предстоят объяснения в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее актёр Павел Баршак, снимавшийся в фильмах «Прогулка», «Солдаты» и «Питер FM», попал в больницу в Москве после драки из-за девушки. В ночь на 8 октября артист гостил у своей подруги. К ней в окно попытался влезть настойчивый, преследующий её поклонник. Баршак вступился за девушку и в потасовке получил переломы рёбер.