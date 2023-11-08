Москва, 8 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути», — говорится в документе.

Отмечается, что поручение дано правительству РФ совместно с госкорпорацией «Росатом». Срок исполнения — 1 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что необходимо расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь.

31 августа провёл совещание по развитию Красноярского края, на котором призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути. Он подчеркнул, что эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны. По его словам, удобное транспортное сообщение важно для предпринимателей и простых граждан. Глава государства отметил, что за последние годы удалось сделать многое и сейчас нужно не терять набранные темпы.