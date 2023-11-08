Москва, 8 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня поговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня я был, вы, наверное, заметили уже, в Центре Димы Рогачёва, мы с Михаилом Владимировичем говорили об этом», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он поблагодарил Министерство здравоохранения за то, что серьёзно относится к работе этого учреждения. При этом глава государства отметил, что у специалистов центра есть несколько вопросов, которые необходимо решить.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Он осмотрел новый корпус и палаты, а также пообщался с маленькими пациентками, подарил девочкам куклы и сфотографировался с ними.

Сотрудники Центра, говоря об условиях для пациентов, рассказали, что у детей здесь даже есть время на творчество. Президент, после знакомства с юными пациентками, заметил бумагу и фломастеры и попросил девочек показать рисунки. Одна из них продемонстрировала главе государства фиолетового кота, а вторая — сердечко.