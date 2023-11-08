Нижний Новгород, 8 ноября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Жителя Нижегородской области арестовали по подозрению в государственной измене, сообщили 8 ноября «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным службы, житель региона установил контакт с представителями украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Следственный отдел ФСБ возбудил в отношении него уголовные дела по ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 УК (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Максимальное наказание по обеим статьям — пожизненное лишение свободы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Отмечается, что в качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, и гарантировал организовать связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Днём ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР по подозрению в передаче секретной информации украинской разведке. Отмечается, что он не раз пытался поступить в армию по контракту в добровольческие подразделения с целью получить данные, касающиеся гостайны и иной чувствительной информации. Связь с украинскими боевиками он держал через закладки в тайниках и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

5 ноября в Краснодарском крае задержали 33-летнего уроженца Украины по фамилии Тюлюбаев. По данным следствия, он получил от представителей украинских спецслужб координаты тайника с элементами для изготовления самодельного взрывного устройства и должен был организовать покушение на руководство одной из воинских частей, однако вскоре был задержан.