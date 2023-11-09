Москва, 9 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо последователен в своих словах и отказался от военной помощи Украине, как и обещал. Но из всех европейских стран этот жест оценит только Венгрия. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Фицо отметил, что все партии единогласно решили отвергнуть отправку оружия на Украину. При этом он указал на дальнейшую поддержку в виде гуманитарной помощи.

Политолог Брутер напомнил, что в своих предвыборных заявлениях Фицо не скрывал, что приложит усилия для полного прекращения военной помощи Украине, поскольку такая поддержка лишь затягивает конфликт.

«Он последователен в своих решениях и сдержал обещание. Партия теперь единогласно стоит на таких позициях. Для Фицо вся эта история с выделением помощи достаточно прискорбная. Он с самого начала не хотел, чтобы те, кто были в его правительстве, в это ввязывались», — отметил Брутер.

По его мнению, антиукраинская направленность характерна политикам, которые сейчас встали у власти в Словакии. Однако позиция и вес республики в Европе таковы, что такое решение не будет иметь большого значения на формирование европейских взглядов и политической повестки.

«Но при этом Венгрии, которая придерживается подобных взглядов, будет ценно и важно, что она оказывается не в одиночестве. Она оценит этот жест. Тем более, что Польша, которая служила для Венгрии образцом непослушания, выбывает из этого ряда, несмотря на всю неоднозначность своих высказываний», — заметил политолог.

По его мнению, пока не приходится ждать распространения в Европе тренда на прекращение помощи Киеву. Брутер отметил, что несколько схожих взглядов придерживался бывший президент Чехии Милош Земан, а также хорватский лидер Зоран Миланович. Но президент Хорватии хоть и позволял себе высказываться против агрессии в сторону России, всё равно не отказывался от поддержки Украины и западных санкций к российской стороне.

Кроме того, по словам политолога, для Украины решение Словакии не имеет большого значения.

«По сути, Киеву важна полная поддержка Соединённых Штатов, а от Евросоюза лишь от определённых стран. Да, он желает чувствовать моральную поддержку от всех европейских государств. Но материальная помощь нужна в основном от гигантов», — заключил Брутер.

в начале октября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики.

26 октября Роберт Фицо заявил, что перед специальной военной операцией на Украине украинские фашисты совершали атаки на мирное население Донбасса.

Позже американский журнал Newsweek проинформировал о том, что решение нового премьер-министра Словакии перестать оказывать военную помощь Украине стало неприятным сюрпризом для Киева.