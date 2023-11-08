Вашингтон, 8 ноября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки киевского режима. Об этом 8 ноября заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.

ИА REGNUM

«В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось», — сказал Макки.

Он добавил, что без дальнейшей помощи Киеву придётся перейти к чрезвычайным мерам, таким как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим.

По его словам, это может привести к гиперинфляции и нанести серьёзный ущерб усилиям в военной сфере.

Макки также заявил, что если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование Киеву, то организациям-партнёрам США на Украине придется либо сократить число получателей помощи на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ.

Как сообщало ИА Регнум, главы минфина, минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. Там добавили, что прямая бюджетная поддержка якобы необходима Киеву, чтобы экономика и правительство могли функционировать и Украина «преуспела на поле боя».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.